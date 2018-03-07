Новый клип «Ленинграда» набрал более 500 тысяч просмотров за несколько часов
Новый клип группы «Ленинград» на песню под названием «Не Париж» набрал более 500 тысяч просмотров всего за несколько часов. Поклонники назвали работу «историей об отчаянной домохозяйке».
В клипе с довольно большим бюджетом, что видно по качеству картинки, главной героиней является женщина, которая занимается домашними делами, параллельно спасая мир от всевозможных угроз. Ее муж с гипсом на ноге проводит время перед компьютером, периодически выходя в магазин. Женщине в итоге приходится не только расправиться со злодеями, но и остановить метеорит, падающий на планету.
Поклонники коллектива под видео написали, что клипы «Ленинграда» по качеству съемки и спецэффектов уже сейчас превосходят многие русские фильмы.
В клипе с довольно большим бюджетом, что видно по качеству картинки, главной героиней является женщина, которая занимается домашними делами, параллельно спасая мир от всевозможных угроз. Ее муж с гипсом на ноге проводит время перед компьютером, периодически выходя в магазин. Женщине в итоге приходится не только расправиться со злодеями, но и остановить метеорит, падающий на планету.
Поклонники коллектива под видео написали, что клипы «Ленинграда» по качеству съемки и спецэффектов уже сейчас превосходят многие русские фильмы.
Автор: Махов Артем