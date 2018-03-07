На дне озера в Крыму нашли пропавшую семью с ребенком
В правоохранительных органах сообщили, что в Крыму на дне озера была найдена пропавшая семья с ребенком. Их искали с 23 февраля.
В тот день они уехали из дома в Феодосии и с того момента их больше живыми никто не видел.Сегодня полицейские задержали подозреваемого в убийстве членов семьи - мужчину, который проживает в Керчи. Задержанный указал на водоем в районе завода «Залив». На глубине 2,5 метров в 10 метрах от берега водолазами был обнаружен автомобиль с телами погибших. О мотивах убийства полицейские не сообщают.
Расследование преступления продолжается.
В тот день они уехали из дома в Феодосии и с того момента их больше живыми никто не видел.Сегодня полицейские задержали подозреваемого в убийстве членов семьи - мужчину, который проживает в Керчи. Задержанный указал на водоем в районе завода «Залив». На глубине 2,5 метров в 10 метрах от берега водолазами был обнаружен автомобиль с телами погибших. О мотивах убийства полицейские не сообщают.
Расследование преступления продолжается.
Автор: Сергей Сидорин