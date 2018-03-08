Точность измерения частоты атомных часов увеличили в полтора раза
Ученые из США смогли поднять показатели точности измерения частоты атомных часов. Теперь результат увеличился в 1,5 раза до отметки 2,5×10 в степени «-19». Таких практических результатов удалось добиться за счет определения квантового состояния нескольких тысяч атомов стронция.
Атомные часы на сегодняшний день представляют собой самый эффективный инструмент для определения времени. Ученые в новом исследовании разработали уникальный метод повышения точности выявления частоты переходов. В способе сочетается как микроскопия высокого разрешения, так и спектроскопия.
Применяя разработанный метод, физики исследователи систему, в которой содержится несколько миллионов атомов стронция. Ученые смогли выстроить трёхмерную решетку за счет использования так называемых оптических ловушек.
Измерения проводились в течение шести часов. По словам специалистов, результаты научной работе могут пригодиться для изучения фундаментальных основ квантовой физики.
Атомные часы на сегодняшний день представляют собой самый эффективный инструмент для определения времени. Ученые в новом исследовании разработали уникальный метод повышения точности выявления частоты переходов. В способе сочетается как микроскопия высокого разрешения, так и спектроскопия.
Применяя разработанный метод, физики исследователи систему, в которой содержится несколько миллионов атомов стронция. Ученые смогли выстроить трёхмерную решетку за счет использования так называемых оптических ловушек.
Измерения проводились в течение шести часов. По словам специалистов, результаты научной работе могут пригодиться для изучения фундаментальных основ квантовой физики.
Автор: Валерия Орлова