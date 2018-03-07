В Твери во время гонки на картинге 9-летний мальчик получил разрыв селезенки
В Твери во время гонки на картинге 9-летний мальчик упал, вследствие чего получил разрыв селезенки. Об указанном происшествии рассказала мама ребенка в одной из социальных сетей.
Согласно имеющимся сведениям, инцидент имел место 3 марта, когда 9-летний мальчик на картинге праздновал день рождения своего друга. Неожиданно ребенок вылетел из-за авто, сильно ударившись о ехавшее рядом авто. Его оперативно госпитализировали с разрывом селезенки, однако благодаря своевременной операции удалось избежать более серьезных последствий.
Поскольку повреждение довольно опасно, в течение следующих трех недель юному жителю Твери придется провести в постели. Притом ему решительно рекомендовано вовсе не подниматься, даже если возникает необходимость посещения уборной. При этом мать пострадавшего мальчика пояснила, что в центре отдыха ее сыну заявили, что пристегиваться не обязательно, поскольку, если транспорт во время движения вдруг перевернется, из него окажется проблематично выбраться.
Согласно имеющимся сведениям, инцидент имел место 3 марта, когда 9-летний мальчик на картинге праздновал день рождения своего друга. Неожиданно ребенок вылетел из-за авто, сильно ударившись о ехавшее рядом авто. Его оперативно госпитализировали с разрывом селезенки, однако благодаря своевременной операции удалось избежать более серьезных последствий.
Поскольку повреждение довольно опасно, в течение следующих трех недель юному жителю Твери придется провести в постели. Притом ему решительно рекомендовано вовсе не подниматься, даже если возникает необходимость посещения уборной. При этом мать пострадавшего мальчика пояснила, что в центре отдыха ее сыну заявили, что пристегиваться не обязательно, поскольку, если транспорт во время движения вдруг перевернется, из него окажется проблематично выбраться.
Автор: Марина Вебер