Сын Памелы Андерсон избил собственного отца
Сын Памелы Андерсон 20-летний Брэндон избил собственного отца. Доказательство драки, а именно разбитую губу, опубликовал на своей странице в Instagram экс-супруг звезды и отец парня Томми Ли.
Изначально новость о конфликте между Брэндоном и Томми Ли появиласяь в зарубежных СМИ, которые ссылались на сведения от полиции. Затем сам экс-супруг Памелы Андерсон рассказал об инциденте в своем аккаунте в Instagram. Томми Ли разместил снимок с разбитой губой, отметив в подписи слова «благодарности» своему наследнику за «хорошую работу». Примечательно, что спустя некоторые время данный пост был удален музыкантом.
Ответная реакция поступила и от самого Брэндона, который написал в Story, что находится в депрессивном состоянии. Почвой для этого послужило понимание того, что с каждым днем становится все меньше людей, которым он может доверять. По версии СМИ, конфликт возник у Томми Ли дома, когда его сын со своей девушкой собирались отправиться спать. Предполагается, что отец Брэндона находился в состоянии алкогольного опьянения, именно поэтому ему пришлось защищаться.
Изначально новость о конфликте между Брэндоном и Томми Ли появиласяь в зарубежных СМИ, которые ссылались на сведения от полиции. Затем сам экс-супруг Памелы Андерсон рассказал об инциденте в своем аккаунте в Instagram. Томми Ли разместил снимок с разбитой губой, отметив в подписи слова «благодарности» своему наследнику за «хорошую работу». Примечательно, что спустя некоторые время данный пост был удален музыкантом.
Ответная реакция поступила и от самого Брэндона, который написал в Story, что находится в депрессивном состоянии. Почвой для этого послужило понимание того, что с каждым днем становится все меньше людей, которым он может доверять. По версии СМИ, конфликт возник у Томми Ли дома, когда его сын со своей девушкой собирались отправиться спать. Предполагается, что отец Брэндона находился в состоянии алкогольного опьянения, именно поэтому ему пришлось защищаться.
Автор: Татьяна Свиридова