Виктория Одинцова в купальнике поделилась соблазнительным видео
Облаченная в открытый купальник Виктория Одинцова поделилась с поклонниками соблазнительным видео. Соответствующий ролик модель разместила на своей странице в сети Instagram.
В своем профиле Одинцова разместила достаточно пикантный ролик, снятый в бассейне. На видео модель, облачившись в белый открытый купальник, плавно двигается под музыку, демонстрируя достоинства своего тела, в том числе ягодицы. Звезда то погружается в воду, то выныривает обратно, размахивая влажными волосами. Из подписи к публикации становится понятно, что проходили съемки в Пхукете на территории Таиланда.
У преобладающего числа поклонников Виктории Одинцовой указанное видео вызвало настоящий восторг, и большинство положительных комментариев касались пышных форм знаменитости, а также ее стройного тела. Просмотреть запись за короткий период времени успели более 21 тысяч фолловеров.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что Виктория Одинцова зачиталась в заполненной пенной ванне.
В своем профиле Одинцова разместила достаточно пикантный ролик, снятый в бассейне. На видео модель, облачившись в белый открытый купальник, плавно двигается под музыку, демонстрируя достоинства своего тела, в том числе ягодицы. Звезда то погружается в воду, то выныривает обратно, размахивая влажными волосами. Из подписи к публикации становится понятно, что проходили съемки в Пхукете на территории Таиланда.
У преобладающего числа поклонников Виктории Одинцовой указанное видео вызвало настоящий восторг, и большинство положительных комментариев касались пышных форм знаменитости, а также ее стройного тела. Просмотреть запись за короткий период времени успели более 21 тысяч фолловеров.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что Виктория Одинцова зачиталась в заполненной пенной ванне.
Автор: Марина Вебер