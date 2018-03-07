Божена Рынска больна и не имеет сил дожить до весны
Журналистка Божена Рынска поведала о том, что она больна. Светская львица объяснила, что у нее просто кончились силы, и она не может дожить даже до весны.
Рынска опубликовала в своем Instagram фотоснимок, где поклонники рассмотрели кровать знаменитости, которая подсвечена настольной лампой. Известная журналистка пожаловалась подписчикам, что подхватила коварный грипп от домработницы, а та, не долечившись, вышла на работу и кашляла. Через пару дней начался кашель и у светской львицы, разболелись узлы и поднялась температура. Блогер призналась, что вместо того, чтобы приняться за важные дела, она лежит в полумраке спальни и у нее нет сил дожить до весны.
Божена Рынска процитировала поэта Илью Эренбурга: «Вот как у Эренбурга – что значит, в мартовские стужи, когда отчаяние гнетет, все ждать и ждать... у меня больше нет сил ждать весны. Силы кончились». Поклонники светской львицы поддержали знаменитость и даже порекомендовали необходимое лечение. Также фанаты пожелали писательнице скорейшего выздоровления.
Рынска опубликовала в своем Instagram фотоснимок, где поклонники рассмотрели кровать знаменитости, которая подсвечена настольной лампой. Известная журналистка пожаловалась подписчикам, что подхватила коварный грипп от домработницы, а та, не долечившись, вышла на работу и кашляла. Через пару дней начался кашель и у светской львицы, разболелись узлы и поднялась температура. Блогер призналась, что вместо того, чтобы приняться за важные дела, она лежит в полумраке спальни и у нее нет сил дожить до весны.
Божена Рынска процитировала поэта Илью Эренбурга: «Вот как у Эренбурга – что значит, в мартовские стужи, когда отчаяние гнетет, все ждать и ждать... у меня больше нет сил ждать весны. Силы кончились». Поклонники светской львицы поддержали знаменитость и даже порекомендовали необходимое лечение. Также фанаты пожелали писательнице скорейшего выздоровления.
Автор: Элана Ал-Лами