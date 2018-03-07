Психологи рассказали, почему люди часто разочаровываются в своем выборе

Специалисты отмечают, что разочарование при выборе является повсеместной практикой для людей. С ним сталкиваются посетители книжного магазина при выборе новой книги или ресторана. Случается, что выбранное блюдо из меню нового ресторана хорошее, но не так хорошо, как надеялся человек.Психологи предложили предположить на выбор две ситуации. В первой из них люди всегда делают отличный выбор. В любой момент, когда они сталкиваются с набором опций, то могут выбрать тот, который считают лучшим.Во второй ситуации люди не идеальны для оценки качеств предмета. У них есть приблизительная идея, но иногда они оценивают, что что-то немного лучше, чем есть, и иногда они оценивают, что что-то немного хуже, чем есть. В этом случае необходимо предположить, что эта ошибка также не предвзята, так что в среднем люди верны в своих суждениях.Исследователи отмечают, что это должно происходить когда оцениваемые объекты уже достаточно близки по стоимости, поэтому ошибка в оценках предпочтений имеет больший эффект, чем фактические различия в качестве вариантов.Для иллюстрации процесса ученые провели тест. Участникам были показаны фотографии и описания реальных домов, которые недавно были проданы неподалеку. В одном из условий участники оценили стоимость домов, не делая выбора между ними. Им была дана обратная связь об их суждениях, чтобы помочь им получить представление о фактических ценах в этом районе. В среднем их суждения были довольно точными и не сильно отличались от истинных значений.В другом состоянии участники сначала увидели набор из шести домов и выбрали тот, который, по их мнению, был самым дорогим. Затем они оценили цену дома, который они выбрали. И снова они получили отзывы после каждой оценки. В этом случае, однако, участники последовательно переоценивали цену.Анализ наборов вариантов показал, что завышенные цены были самыми большими, когда множество домов, которые были оценены, были наиболее похожими по стоимости. Этот вывод согласуется с идеей о том, что большие ошибки в суждениях оказывают самое сильное влияние, когда элементы в наборе выбора близки друг к другу по стоимости.Другое исследование показало, что тот же эффект возникает, когда люди сначала оценивают стоимость предметов, а затем выбирают. Таким образом, нет ничего особенного в выборе, который заставляет людей переоценивать ценность объекта.Одной из возможностей решения данной проблемы является привлечение кого-то другого при принятии важных решений. Пусть они также выскажут свое мнение о качестве вариантов. Скорее всего, любые ошибки, которые вы делаете, часто будут в разных направлениях, поэтому суждения другого человека могут обеспечить проверку ваших собственных предпочтений.Другая возможность состоит в том, чтобы дать человеку несколько разных шансов оценить варианты, прежде чем приступать к принятию решения. Это может быть сложно, но если люди могут судить о множестве опций во второй раз, то заметят различные факторы, которые могут помочь предотвратить любые ошибки, сделанные в первом случае.Психологи отмечают, что когда человек испытывает разочарование в выборе, полезно помнить, что это почти неизбежный результат принятия решений, потому что всегда будет какая-то неопределенность в отношении того, как оценивать вещи. Они советуют не мучать себя за принятие решения, которое получается не так хорошо, чем надеялись.Результаты исследования опубликованы в журнале «Психологическая наука» за февраль текущего года.