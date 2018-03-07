"На самом деле": На Первом канале показали участие голой Элины Мазур в групповом сексе
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская передала компрометирующую информацию о бывшей соратнице Элине Мазур. В передаче "На самом деле" было показано видео, где она голая и занимается групповым сексом.
Элине Мазур заявила о том, что не знает откуда Цымбалюк-Романовская взяла эти видеосъемки, сделанные скрытой камерой. Она не отрицает своего присутствия на кадрах, но утверждает, что групповым сексом никогда не занималась, о чем говорит ее бывшая партнерша. Мазур обещает обратиться в Следственный комитет в случае показа видеоматериала в эфире программы. Все действия она называет шантажом, при содействии «Первого канала».
Бывшая доверенное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской также сообщает о том, что экс-супруга Джигарханяна требовала от нее поместить его в психиатрическую больницу, за успешный исход дела обещала 3 000 000 долларов. Также она обещает предъявить доказательства ее измены знаменитому актеру.
Сегодня в 18:50 по московскому времени в программе "На самом деле" ожидается встреча двух противостоящих бывших партнеров с множеством компромата друг на друга. Элина Мазур собирается в эфире защитить себя и Армена Джигарханяна.
Элине Мазур заявила о том, что не знает откуда Цымбалюк-Романовская взяла эти видеосъемки, сделанные скрытой камерой. Она не отрицает своего присутствия на кадрах, но утверждает, что групповым сексом никогда не занималась, о чем говорит ее бывшая партнерша. Мазур обещает обратиться в Следственный комитет в случае показа видеоматериала в эфире программы. Все действия она называет шантажом, при содействии «Первого канала».
Бывшая доверенное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской также сообщает о том, что экс-супруга Джигарханяна требовала от нее поместить его в психиатрическую больницу, за успешный исход дела обещала 3 000 000 долларов. Также она обещает предъявить доказательства ее измены знаменитому актеру.
Сегодня в 18:50 по московскому времени в программе "На самом деле" ожидается встреча двух противостоящих бывших партнеров с множеством компромата друг на друга. Элина Мазур собирается в эфире защитить себя и Армена Джигарханяна.
Автор: Северов Андрей