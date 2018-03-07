Ученых NASA смутили необычные скалы на поверхности Марса
Ученые NASA оказались несколько озадачены странными скалами, обнаруженными на поверхности Марса. Разглядеть их удалось на снимках, полученных с аппарата MRO, передает Fox News.
Фотография, показанная NASA и сделанная 27 января, демонстрирует валуны, размещенные с регулярными интервалами в полосах света. Ученые предположили, что это может быть признаком феномена, известного как “морозное пучение”, но конкретно не сказано, что именно является причиной его возникновения на Красной планете. Эксперты пояснили, что многократное замораживание и оттаивание грунта могут вывести камни на поверхность и организовать их в груды, полосы или даже круги. На Земле один из этих температурных циклов занимает год, но на Марсе это может быть связано с изменениями на орбите планеты вокруг Солнца, что отнимает гораздо больше времени.
“Фотография была сделана камерой высокого разрешения Imaging Science Experiment на борту MRO и первоначально предназначалась для отслеживания движения песчаных дюн возле Северного полюса Марса”, - добавили официальные лица NASA .
Фотография, показанная NASA и сделанная 27 января, демонстрирует валуны, размещенные с регулярными интервалами в полосах света. Ученые предположили, что это может быть признаком феномена, известного как “морозное пучение”, но конкретно не сказано, что именно является причиной его возникновения на Красной планете. Эксперты пояснили, что многократное замораживание и оттаивание грунта могут вывести камни на поверхность и организовать их в груды, полосы или даже круги. На Земле один из этих температурных циклов занимает год, но на Марсе это может быть связано с изменениями на орбите планеты вокруг Солнца, что отнимает гораздо больше времени.
“Фотография была сделана камерой высокого разрешения Imaging Science Experiment на борту MRO и первоначально предназначалась для отслеживания движения песчаных дюн возле Северного полюса Марса”, - добавили официальные лица NASA .
Автор: Марина Вебер