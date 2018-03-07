Козловский поздравил с 8 марта новыми кадрами из дебютного фильма «Тренер»
Известный актер и режиссер Данила Козловский поздравил женщин с грядущим 8 марта кадрами с дебютного фильма «Тренер». Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram.
Более чем через месяц Данила Козловский представит публике свой новый и дебютный фильм «Тренер», в котором исполнит главную роль Юрия Столешникова. В преддверии Международного женского дня актер и режиссер решил поздравить представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником. На своей странице в Instagram Козловский показал новые кадры своей киноработы, а в подписи к ролику сообщил, что он и его команда не могли пройти мимо самого красивого весеннего праздника. Актер пожелал женщинам счастья и попросил прощения за то, что иногда приходится их расстраивать.
Поклонники бурно отреагировали на публикацию, отвечая благодарственными словами за «шикарное» поздравление. Женская половина подписчиков не упустила случая и заявила своему кумиру о народной любви и восхищением актером. За короткое время пост Козловского просмотрели более 160 тысяч подписчиков.
Более чем через месяц Данила Козловский представит публике свой новый и дебютный фильм «Тренер», в котором исполнит главную роль Юрия Столешникова. В преддверии Международного женского дня актер и режиссер решил поздравить представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником. На своей странице в Instagram Козловский показал новые кадры своей киноработы, а в подписи к ролику сообщил, что он и его команда не могли пройти мимо самого красивого весеннего праздника. Актер пожелал женщинам счастья и попросил прощения за то, что иногда приходится их расстраивать.
Поклонники бурно отреагировали на публикацию, отвечая благодарственными словами за «шикарное» поздравление. Женская половина подписчиков не упустила случая и заявила своему кумиру о народной любви и восхищением актером. За короткое время пост Козловского просмотрели более 160 тысяч подписчиков.
Автор: Татьяна Свиридова