Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь лапшой
Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фотоснимок, на котором прикрыла обнаженную грудь лапшой. Американская звезда телеэкранов продемонстрировала подписчикам отдых в Японии.
Несколько фотографий стали фотоотчетом Ким Кардашьян. Поклонники рассмотрели, как на одном из снимков популярная фотомодель позирует с обнаженной грудью. Во время ужина звезда реалити-шоу решила прикрыть правую грудь своими длинными волосами, а левую – маленькой черной миской с лапшой.
Всего за несколько часов фотоснимок актрисы собрал около 2,5 млн позитивных отметки «Нравится». Также публикацию Ким Кардашьян прокомментировали свыше 29000 пользователей. Звездная мама ранее публиковала в соцсети фотографии, на которых предстала без одежды, чем очень взволновала фолловеров.
Напомним, Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о выходках звездного семейства.
Несколько фотографий стали фотоотчетом Ким Кардашьян. Поклонники рассмотрели, как на одном из снимков популярная фотомодель позирует с обнаженной грудью. Во время ужина звезда реалити-шоу решила прикрыть правую грудь своими длинными волосами, а левую – маленькой черной миской с лапшой.
Всего за несколько часов фотоснимок актрисы собрал около 2,5 млн позитивных отметки «Нравится». Также публикацию Ким Кардашьян прокомментировали свыше 29000 пользователей. Звездная мама ранее публиковала в соцсети фотографии, на которых предстала без одежды, чем очень взволновала фолловеров.
Напомним, Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о выходках звездного семейства.
Автор: Элана Ал-Лами