Представленную в Токио Mazda назвали лучшим прототипом в Женеве
Представленную в Токио Mazda Vision Coupe назвали лучшим прототипом прошлого года на автомобильной выставке в Женеве. Модель дебютировала в минувшем году в рамках мотор-шоу в Токио.
Лучший концепт-кар выбирало жюри из 18 человек – руководители дизайнерских отделов ведущих мировых автопроизводителей, каких именно не уточняется. Отмечается, что это не первая награда Mazda Vision Coupe. В начале текущего года на автосалоне в Париже прототип был назван наиболее красивым в 2017 году.
Данная модель является четырехдверным купе, оснащенным 21-дюймовыми колесами. Отделка выполнена из дерева и кожи. На верхней части консоли размещен дисплей. Технические характеристики автомобиля не называются.
Снимки модели доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликованы фотографии рестайлингового универсала Mazda 6 Wagon.
Лучший концепт-кар выбирало жюри из 18 человек – руководители дизайнерских отделов ведущих мировых автопроизводителей, каких именно не уточняется. Отмечается, что это не первая награда Mazda Vision Coupe. В начале текущего года на автосалоне в Париже прототип был назван наиболее красивым в 2017 году.
Данная модель является четырехдверным купе, оснащенным 21-дюймовыми колесами. Отделка выполнена из дерева и кожи. На верхней части консоли размещен дисплей. Технические характеристики автомобиля не называются.
Снимки модели доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликованы фотографии рестайлингового универсала Mazda 6 Wagon.
Автор: Сергей Сидорин