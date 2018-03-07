Ученые рассказали о пользе витамина К и симптомах его нехватки
Ученые заявили, что витамин К является крайне важным элементом для человека, имея массу преимуществ для здоровья. Также эксперты назвали ключевые симптомы его нехватки, сообщается на страницах Daily Mail.
Витамин К представляет собой жирорастворимый витамин, который хорош для свертывания крови, способствуя здоровью сердца, костей и иммунной системы. Существуют две различные формы: витамин К1, содержащийся преимущественно в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, капуста, брокколи, и витамин К2, имеющийся в мясе, яйцах, молочных и ферментированных продуктах, среди которых квашеная капуста и некоторые сыры и йогурты .
При этом у многих отмечается нехватка витамина К. Среди симптомов, указывающих на это, выделяют кровоточивость десен, кариес, слабые кости и проблемы с сердцем. Значительное использование антибиотиков может привести к плохому усвоению витамина K2 из пищи, потому что это ставит под угрозу желудочные бактерии. Нормальное количество этого витамина повышает упругость кожи, помогает бороться с варикозом и сохранять молодость.
Витамин К представляет собой жирорастворимый витамин, который хорош для свертывания крови, способствуя здоровью сердца, костей и иммунной системы. Существуют две различные формы: витамин К1, содержащийся преимущественно в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, капуста, брокколи, и витамин К2, имеющийся в мясе, яйцах, молочных и ферментированных продуктах, среди которых квашеная капуста и некоторые сыры и йогурты .
При этом у многих отмечается нехватка витамина К. Среди симптомов, указывающих на это, выделяют кровоточивость десен, кариес, слабые кости и проблемы с сердцем. Значительное использование антибиотиков может привести к плохому усвоению витамина K2 из пищи, потому что это ставит под угрозу желудочные бактерии. Нормальное количество этого витамина повышает упругость кожи, помогает бороться с варикозом и сохранять молодость.
Автор: Марина Вебер