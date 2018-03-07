Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился с поклонниками милым видео с дочерью
Игорь Николаев поделился с поклонниками видео, где изображена его дочь Вероника. Соответствующий ролик отечественный артист разместил на своей странице в сети Instagram.

Игорь Николаев поделился с поклонниками милым видео с дочерью

На непродолжительном ролике Игорь Николаев поднимается по лестнице и застает свою дочь на втором этаже. Девочка улыбается и между ними происходит милый разговор, когда отец спрашивает, как Вероника себя чувствует, а она отвечает “Прекрасно”. “Наконец-то заехал на денечек домой! Никусе завтра уже 2 и 5 месяцев!!)” — подписал свою публикацию отечественный артист.

Поклонников видео на странице певца порадовало, и многие отметили, что за последнее время девочка заметно выросла. “Какая взрослая стала. Осмысленный взгляд”, “Хорошая девчушечка!”, “Как мило”, — восхитились фолловеры. Просмотреть видеозапись успели за короткий период времени более 5,4 тысяч пользователей, оставив десятки отзывов.

Несколько ранее поклонники определили, на кого больше похожа совместная дочь Игоря Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 18:45
Читайте также
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до
В “Газпроме” объяснили возвращение “Нафтогазу”
Как ухаживать за лицом весной: Маски для лица и
Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной
Эксперт: У США остался год для использования
Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год
Фотограф обнаружил Ричарда Брэнсона в статуе
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 23:58 Сегодня в России отмечается Международный женский день
07.03, 23:42 Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сделали операцию
07.03, 23:22 Певица МакSим воссоединилась со своим экс-супругом
07.03, 23:00 Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и 22
07.03, 22:41 Появились первые фотографии LADA Vesta SW Cross в версии
07.03, 22:20 Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с
07.03, 22:00 Apple закроет музыкальный сервис iTunes
07.03, 21:46 Windows 10 S станет «режимом S» существующих версий
07.03, 21:30 Ученые обнаружили уникальный квантовый феномен в космосе
07.03, 21:08 Николай Басков и Виктория Лопырева задумались о детях
07.03, 21:01 Свидание с Паулиной Андреевой будет стоить до 100 тысяч
07.03, 20:59 Ученые работают над созданием таблеток для похудения
07.03, 20:58 В “Яндексе” сообщили о закрытии сервиса “Фотки”
07.03, 20:48 В Украине развернули арест активов “Газпрома”
07.03, 20:48 Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
07.03, 20:41 В Воронежской области ищут 38-летнюю женщину
07.03, 20:33 Максим Галкин получил волну критики от поклонников Ольги
07.03, 20:28 Samsung презентовал новую линейку QLED-телевизоров
07.03, 20:26 Соцсеть “ВКонтакте” намерена запустить собственную
07.03, 20:21 Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь лапшой