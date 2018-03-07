Игорь Николаев поделился с поклонниками милым видео с дочерью
Игорь Николаев поделился с поклонниками видео, где изображена его дочь Вероника. Соответствующий ролик отечественный артист разместил на своей странице в сети Instagram.
На непродолжительном ролике Игорь Николаев поднимается по лестнице и застает свою дочь на втором этаже. Девочка улыбается и между ними происходит милый разговор, когда отец спрашивает, как Вероника себя чувствует, а она отвечает “Прекрасно”. “Наконец-то заехал на денечек домой! Никусе завтра уже 2 и 5 месяцев!!)” — подписал свою публикацию отечественный артист.
Поклонников видео на странице певца порадовало, и многие отметили, что за последнее время девочка заметно выросла. “Какая взрослая стала. Осмысленный взгляд”, “Хорошая девчушечка!”, “Как мило”, — восхитились фолловеры. Просмотреть видеозапись успели за короткий период времени более 5,4 тысяч пользователей, оставив десятки отзывов.
Несколько ранее поклонники определили, на кого больше похожа совместная дочь Игоря Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой.
На непродолжительном ролике Игорь Николаев поднимается по лестнице и застает свою дочь на втором этаже. Девочка улыбается и между ними происходит милый разговор, когда отец спрашивает, как Вероника себя чувствует, а она отвечает “Прекрасно”. “Наконец-то заехал на денечек домой! Никусе завтра уже 2 и 5 месяцев!!)” — подписал свою публикацию отечественный артист.
Поклонников видео на странице певца порадовало, и многие отметили, что за последнее время девочка заметно выросла. “Какая взрослая стала. Осмысленный взгляд”, “Хорошая девчушечка!”, “Как мило”, — восхитились фолловеры. Просмотреть видеозапись успели за короткий период времени более 5,4 тысяч пользователей, оставив десятки отзывов.
Несколько ранее поклонники определили, на кого больше похожа совместная дочь Игоря Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой.
Автор: Марина Вебер