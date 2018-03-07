Юрий Лоза прокомментировал новую песню «Ленинграда» к 8 марта
Певец Юрий Лоза прокомментировал новую песню «Ленинграда», посвященную 8 марта «Не Париж». Он задался вопросом – зачем слушать всякую фигню.
В комментарии журналистам «Пятого канала» Лоза отметил, что не собирается слушать новую песню коллектива Сергея Шнурова. Более того, его не интересует «то, что делает «Ленинград». Он отметил, что в России часто возникает ситуация, когда женщина является добытчиком в семье.
В композиции рассказана история женщины-супергероя. Главная героиня втайне от мужа наряжается в костюм супергероини и борется со злом.
Присутствуют в клипе и актуальные события – президентские выборы в России (муж супергероини уверен в победе Путина), сексуальный скандал в Голливуде. Также в песне есть и патриотический мотив («лучше мужа, чем в Ижевске, не найти даже в Париже»).
Главных героев видеоработы сыграли Сергей Бурунов и Юлия Александрова, режиссером выступил Павел Сидоров.
Ранее сообщалось, что Юрий Лоза назвал Григория Лепса «помоечным бомжом». Таким образом Лоза отреагировал на новую песню Лепса «Здравствуйте, … рожи».
В комментарии журналистам «Пятого канала» Лоза отметил, что не собирается слушать новую песню коллектива Сергея Шнурова. Более того, его не интересует «то, что делает «Ленинград». Он отметил, что в России часто возникает ситуация, когда женщина является добытчиком в семье.
В композиции рассказана история женщины-супергероя. Главная героиня втайне от мужа наряжается в костюм супергероини и борется со злом.
Присутствуют в клипе и актуальные события – президентские выборы в России (муж супергероини уверен в победе Путина), сексуальный скандал в Голливуде. Также в песне есть и патриотический мотив («лучше мужа, чем в Ижевске, не найти даже в Париже»).
Главных героев видеоработы сыграли Сергей Бурунов и Юлия Александрова, режиссером выступил Павел Сидоров.
Ранее сообщалось, что Юрий Лоза назвал Григория Лепса «помоечным бомжом». Таким образом Лоза отреагировал на новую песню Лепса «Здравствуйте, … рожи».
Автор: Сергей Сидорин