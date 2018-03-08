Ученые заметили вокруг звезды структуру неизвестного происхождения
Ученые в ходе исследований выявили вокруг звезды HR 4796A структуру неизвестного происхождения. Соответствующая работа проводилась специалистами Аризонского университета.
Как отмечают эксперты, структура состоит из различимого кольца обломков и, в добавок к этому, облака несколько неправильной формы. Образована она посредством газа и пыли, а выявить ее удалось, пустив в ходе телескоп Hubble. Диаметр белого кольца, окружающего непосредственно HR 4796A, составляет в сумме порядка 77 астрономических единиц. Звездный ветер, который возникает по причине истечения частиц с поверхности звезды, фактически выдувает фрагменты кольца еще дальше на просторы космоса.
Внешняя структура образования, как узнали эксперты, выглядит асимметрично, а по своей форме несколько напоминает искривленный бумеранг. Такое положение в состоянии иметь связь с несколькими причинами. Одна из них в том, что на облако оказывает воздействие гравитационное поле ближайшего светила HR 4796B. Еще один фактор — движение родительской звезды, отражающейся на межзвездной среде.
Как отмечают эксперты, структура состоит из различимого кольца обломков и, в добавок к этому, облака несколько неправильной формы. Образована она посредством газа и пыли, а выявить ее удалось, пустив в ходе телескоп Hubble. Диаметр белого кольца, окружающего непосредственно HR 4796A, составляет в сумме порядка 77 астрономических единиц. Звездный ветер, который возникает по причине истечения частиц с поверхности звезды, фактически выдувает фрагменты кольца еще дальше на просторы космоса.
Внешняя структура образования, как узнали эксперты, выглядит асимметрично, а по своей форме несколько напоминает искривленный бумеранг. Такое положение в состоянии иметь связь с несколькими причинами. Одна из них в том, что на облако оказывает воздействие гравитационное поле ближайшего светила HR 4796B. Еще один фактор — движение родительской звезды, отражающейся на межзвездной среде.
Автор: Марина Вебер