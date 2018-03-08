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Ученые заметили вокруг звезды структуру неизвестного происхождения
Ученые в ходе исследований выявили вокруг звезды HR 4796A структуру неизвестного происхождения. Соответствующая работа проводилась специалистами Аризонского университета.

Ученые заметили вокруг звезды структуру неизвестного происхождения

Как отмечают эксперты, структура состоит из различимого кольца обломков и, в добавок к этому, облака несколько неправильной формы. Образована она посредством газа и пыли, а выявить ее удалось, пустив в ходе телескоп Hubble. Диаметр белого кольца, окружающего непосредственно HR 4796A, составляет в сумме порядка 77 астрономических единиц. Звездный ветер, который возникает по причине истечения частиц с поверхности звезды, фактически выдувает фрагменты кольца еще дальше на просторы космоса.

Внешняя структура образования, как узнали эксперты, выглядит асимметрично, а по своей форме несколько напоминает искривленный бумеранг. Такое положение в состоянии иметь связь с несколькими причинами. Одна из них в том, что на облако оказывает воздействие гравитационное поле ближайшего светила HR 4796B. Еще один фактор — движение родительской звезды, отражающейся на межзвездной среде.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 05:03
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