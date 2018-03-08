Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Авто

Представлен обновленный гибридный Mitsubishi Outlander PHEV
На проходящем в Швейцарии автосалоне автопроизводитель Mitsubishi представил свои новинки. Одной из них стала обновленная гибридная версия Mitsubishi Outlander PHEV.

Представлен обновленный гибридный Mitsubishi Outlander PHEV


Основным рынком сбыта модели является Европейский союз, где продается более половины продукции. Тамошнее законодательство стимулирует спрос на такой вид транспорта. В России было реализовано всего 100 автомобилей, в отличие от европейских 100 000. В прошлой версии, которая выпускается с 2013 года, стоял обычный 121-сильный двигатель, заряжавший аккумуляторную батарею емкостью 12 кВт/ч. Также были установлены 2 электромотора на каждой оси, мощностью 60 кВт, получающие энергию от вышеупомянутой энергетической емкости. Таким образом был реализован полный привод, без использования механики для связи осей. На чисто электрической тяге машина проезжала 52 км, а при использовании гибридного режима – 800 км.

Обновление заключается в увеличенной на 15% батареи и в связи с этим установкой более мощного генератора. Также потребовался для этой связки новый мотор, уже имеющий 167 л.с., этот двигатель работает в режиме Аткинсона, что более экономично. Добавлены новые варианты работы: зимний и спортивный. В спортивном состоянии с помощью изменения работы электродвигателей происходит подтормаживание внутреннего колеса, позволяющее лучше входить в поворот.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 06:01
Читайте также
Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в
Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили
В Черное море вошел десантный корабль США
Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза,
СМС поздравления с 8 марта короткие
Поздравление женщин с 8 марта в стихах
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Добавление комментария
Последние новости
08.03, 12:30 Ученые назвали секретные фразы, способные довести
08.03, 12:26 В Пулково сообщили, что самолет до Сыктывкара заминирован
08.03, 12:22 В Приморье пьяный мужчина изнасиловал пасынка на глазах
08.03, 12:15 Из шахты в Воркуте эвакуируют около 120 горняков из-за
08.03, 12:10 В Австралии на берег выбросило 150-килограммовую
08.03, 12:08 Пользователи криптобиржи Binance заподозрили хакерский
08.03, 12:08 iPhone 6 в России подешевел до 23 тысяч рублей
08.03, 12:04 Горящая под Новосибирском фура собрала огромную пробку в
08.03, 12:03 «Она не боится»: Ольга Бузова поставила новый мировой
08.03, 12:01 Очередная машина взорвалась на АЗС в Ставропольском крае
08.03, 11:53 Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в чрезмерном
08.03, 11:51 Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву ближайшее
08.03, 11:48 Близкий друг Эммануила Виторгана рассказал о
08.03, 11:46 В Смоленской области рухнула крыша студенческого
08.03, 11:40 Тарзан подбодрил мужчин 8 марта снимком с полуголой
08.03, 11:31 Анастасия Волочкова показала поклонникам нового водителя
08.03, 11:19 Уфологи уверены, что собаки могут чувствовать
08.03, 11:17 Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили женщин с
08.03, 11:05 С 8 марта: Анастасия Самбурская поздравила подписчиц
08.03, 11:02 Стала известна дата выхода iPad Pro от Apple