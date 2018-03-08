Представлен обновленный гибридный Mitsubishi Outlander PHEV
На проходящем в Швейцарии автосалоне автопроизводитель Mitsubishi представил свои новинки. Одной из них стала обновленная гибридная версия Mitsubishi Outlander PHEV.
Основным рынком сбыта модели является Европейский союз, где продается более половины продукции. Тамошнее законодательство стимулирует спрос на такой вид транспорта. В России было реализовано всего 100 автомобилей, в отличие от европейских 100 000. В прошлой версии, которая выпускается с 2013 года, стоял обычный 121-сильный двигатель, заряжавший аккумуляторную батарею емкостью 12 кВт/ч. Также были установлены 2 электромотора на каждой оси, мощностью 60 кВт, получающие энергию от вышеупомянутой энергетической емкости. Таким образом был реализован полный привод, без использования механики для связи осей. На чисто электрической тяге машина проезжала 52 км, а при использовании гибридного режима – 800 км.
Обновление заключается в увеличенной на 15% батареи и в связи с этим установкой более мощного генератора. Также потребовался для этой связки новый мотор, уже имеющий 167 л.с., этот двигатель работает в режиме Аткинсона, что более экономично. Добавлены новые варианты работы: зимний и спортивный. В спортивном состоянии с помощью изменения работы электродвигателей происходит подтормаживание внутреннего колеса, позволяющее лучше входить в поворот.
Основным рынком сбыта модели является Европейский союз, где продается более половины продукции. Тамошнее законодательство стимулирует спрос на такой вид транспорта. В России было реализовано всего 100 автомобилей, в отличие от европейских 100 000. В прошлой версии, которая выпускается с 2013 года, стоял обычный 121-сильный двигатель, заряжавший аккумуляторную батарею емкостью 12 кВт/ч. Также были установлены 2 электромотора на каждой оси, мощностью 60 кВт, получающие энергию от вышеупомянутой энергетической емкости. Таким образом был реализован полный привод, без использования механики для связи осей. На чисто электрической тяге машина проезжала 52 км, а при использовании гибридного режима – 800 км.
Обновление заключается в увеличенной на 15% батареи и в связи с этим установкой более мощного генератора. Также потребовался для этой связки новый мотор, уже имеющий 167 л.с., этот двигатель работает в режиме Аткинсона, что более экономично. Добавлены новые варианты работы: зимний и спортивный. В спортивном состоянии с помощью изменения работы электродвигателей происходит подтормаживание внутреннего колеса, позволяющее лучше входить в поворот.
Автор: Северов Андрей