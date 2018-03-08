Разработчики Italdesign представили суперкар Zerouno Duerta с двумя крышами
Разработчики автомобильной компании Italdesign в рамках автомобильного шоу в Женеве представили открытый суперкар Zerouno Duerta с двумя крышами. Модель оснащена съемным карбоновым верхом и матерчатой крышей, которую можно использовать при ухудшении погодных условий.
От Zerouno купеообразной формы автомобиль отличается задним кузовом и верхней частью. Также изменения претерпели и шасси. О чем именно идет речь, разработчики не уточняют. На данный момент известно, что модель построена на платформе Audi R8. Под капотом Zerouno Duerta установлен атмосферный десятицилиндровый двигатель объемом 5,2 литра мощностью 610 лошадиных сил при 560 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена роботизированной семиступенчатой коробкой переключения передач с двумя сцеплениями. Максимальная скорость суперкара составляет более 320 километров в час.
Первая партия Zerouno Duerta выйдет лимитированной в пять экземпляров. Стоимость автомобиля не называется. Снимки модели доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что компания Italdesign представила тизерные изображения кабриолета Zerouno. Фотографии были приурочены к 50-летию со дня основания.
От Zerouno купеообразной формы автомобиль отличается задним кузовом и верхней частью. Также изменения претерпели и шасси. О чем именно идет речь, разработчики не уточняют. На данный момент известно, что модель построена на платформе Audi R8. Под капотом Zerouno Duerta установлен атмосферный десятицилиндровый двигатель объемом 5,2 литра мощностью 610 лошадиных сил при 560 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена роботизированной семиступенчатой коробкой переключения передач с двумя сцеплениями. Максимальная скорость суперкара составляет более 320 километров в час.
Первая партия Zerouno Duerta выйдет лимитированной в пять экземпляров. Стоимость автомобиля не называется. Снимки модели доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что компания Italdesign представила тизерные изображения кабриолета Zerouno. Фотографии были приурочены к 50-летию со дня основания.
Автор: Сергей Сидорин