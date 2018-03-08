В Сети появились изображения смартфона Huawei P20 Lite
В Сети показан смартфон Huawei P20 Lite. Снимки опубликованы представителями китайского центра TENAA, который занимается сертификацией телекоммуникационного оборудования.
Согласно представленной информации, Huawei P20 Lite получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2280 точек. Соотношение сторон равно 19:9, а вырез дисплея выглядит таким же, как и у iPhone X. Гаджет оснащен двойной основной камерой на 16 и 2 Мп, а также камерой для селфи на 24 Мп и сканером для отпечатка пальца на задней панели корпуса. За функциональность смартфона отвечает процессор Kirin 659, объем ОЗУ составит 4 Гб, ПЗУ – 64 Мб, при этом существует возможность увеличения памяти за счет карт microSD. Емкость аккумулятора достигает 2900 мАч.
Ожидается, что Huawei P20 Lite будет показан 27 марта нынешнего года на выставке электроники в Париже. Помимо него компания представит публике Huawei P20, оснащенными двумя камерами и Huawei P20 Plus с тройной камерой. Предположительная стоимость «легкой» модели составит 369 евро, а самой дорогой 679 евро.
Согласно представленной информации, Huawei P20 Lite получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2280 точек. Соотношение сторон равно 19:9, а вырез дисплея выглядит таким же, как и у iPhone X. Гаджет оснащен двойной основной камерой на 16 и 2 Мп, а также камерой для селфи на 24 Мп и сканером для отпечатка пальца на задней панели корпуса. За функциональность смартфона отвечает процессор Kirin 659, объем ОЗУ составит 4 Гб, ПЗУ – 64 Мб, при этом существует возможность увеличения памяти за счет карт microSD. Емкость аккумулятора достигает 2900 мАч.
Ожидается, что Huawei P20 Lite будет показан 27 марта нынешнего года на выставке электроники в Париже. Помимо него компания представит публике Huawei P20, оснащенными двумя камерами и Huawei P20 Plus с тройной камерой. Предположительная стоимость «легкой» модели составит 369 евро, а самой дорогой 679 евро.
Автор: Татьяна Свиридова