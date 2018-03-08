После курса “омоложения” 58-летняя Лариса Вербицкая заметно посвежела
Лариса Вербицкая ради курсов “омоложения” посетила территорию Алтая. Поклонники 58-летней телеведущей заметили, что после такой процедуры их кумир стал выглядеть заметно “свежее”.
Восстановить силы Вербицкая решила перед началом работы, ради чего и приехала на Алтай. В частности, звезда останавливается на Марьином острове, наслаждаясь местными пейзажами и чистым воздухом. В рамках очередной своей поездки 58-летняя теледива решила посетить Телецкое озеро, а также прошлась по старинным храмам, где люди якобы доживают до 100 лет. В рамках процедуры омоложения Вербицкая принимала специальные ванны с концентратом из рогов марала. Температура воды при этом для тела оказалась достаточно комфортной и составляла порядка +37 градусов.
Помимо указанной процедуры, телеведущая посещала сеансы обертывания и, кроме того, не пренебрегала минеральными ваннами, а еще она успела на себе опробовать медовый массаж и кедровую фитобочку. Поклонники Вербицкой сошлись во мнении, что такое “омоложение” действительно пошло на пользу 58-летней звезде.
Восстановить силы Вербицкая решила перед началом работы, ради чего и приехала на Алтай. В частности, звезда останавливается на Марьином острове, наслаждаясь местными пейзажами и чистым воздухом. В рамках очередной своей поездки 58-летняя теледива решила посетить Телецкое озеро, а также прошлась по старинным храмам, где люди якобы доживают до 100 лет. В рамках процедуры омоложения Вербицкая принимала специальные ванны с концентратом из рогов марала. Температура воды при этом для тела оказалась достаточно комфортной и составляла порядка +37 градусов.
Помимо указанной процедуры, телеведущая посещала сеансы обертывания и, кроме того, не пренебрегала минеральными ваннами, а еще она успела на себе опробовать медовый массаж и кедровую фитобочку. Поклонники Вербицкой сошлись во мнении, что такое “омоложение” действительно пошло на пользу 58-летней звезде.
Автор: Марина Вебер