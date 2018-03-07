Google Lens стал доступен для всех Android-смартфонов
Оригинальное приложение Google Lens позволяет с помощью камеры смартфона обрабатывать картинки и сканировать различные достопримечательности. Изначально данная возможность предоставлялась исключительно пользователям Pixel Phone 2 (XL) в рамках помощника Google Assistant, однако теперь, согласно сообщению в официальном Twitter-аккаунте сервиса Google Photos, она стала доступной абсолютно для всех Android-смартфонов.
В сообщении говорится: «Теперь все владельцы устройств на ОС Android могут воспользоваться приложением Google Lens, чтобы, к примеру, создавать контакт по деловой визитной карточке или получать больше сведений об известной достопримечательности». Также отмечается, что данный сервис может работать только на актуальной версии Google Photos, которая вышла 2 марта.
В планах разработчиков внедрить поддержку сервиса и в устройства iOS, однако дата данного события пока не называется. Компания Microsoft презентовала приложение Office Lens в 2014 году. Оно предназначалось для сканирования визитных карточек, однако так и не получило широкой популярности. Теперь, благодаря расширенному функционалу, популярность сервиса значительно выросла.
В сообщении говорится: «Теперь все владельцы устройств на ОС Android могут воспользоваться приложением Google Lens, чтобы, к примеру, создавать контакт по деловой визитной карточке или получать больше сведений об известной достопримечательности». Также отмечается, что данный сервис может работать только на актуальной версии Google Photos, которая вышла 2 марта.
В планах разработчиков внедрить поддержку сервиса и в устройства iOS, однако дата данного события пока не называется. Компания Microsoft презентовала приложение Office Lens в 2014 году. Оно предназначалось для сканирования визитных карточек, однако так и не получило широкой популярности. Теперь, благодаря расширенному функционалу, популярность сервиса значительно выросла.
Автор: Татьяна Свиридова