В Улан-Удэ пара занялась сексом в подъезде многоэтажного дома
В Улан-Удэ парочка решила заняться сексом прямо в подъезде многоэтажного жилого здания. Согласно заявлениям источников, заметили нарушителей порядка люди, проживающие в указанном доме.
О происшествии рассказала одна из жительниц многоэтажки с верхнего этажа. Она заметила двух молодых людей, которые лежали на бетонном полу, куда предварительно постелили покрывало. Парочка оказалась полностью обнажена, а их личные вещи оказались разбросаны рядом. Жильцы дома выгнали граждан, сообщив о произошедшем на просторах соцсетей. Неизвестно, проживали ли парень с девушкой в этом же строении.
В органах правопорядка Улан-Удэ пояснили, что к ним заявление о данном инциденте не поступало, а также отметили, в УК РФ нет статьи, которая бы предусматривала жесткое наказание за такие действия. Однако за нарушение общественного порядка влюбленных могли бы наказать либо значительным штрафом, либо лишением свободы сроком до 15 суток. В случае возникновения таких ситуации в МВД рекомендуют вызывать на место стражей порядка.
О происшествии рассказала одна из жительниц многоэтажки с верхнего этажа. Она заметила двух молодых людей, которые лежали на бетонном полу, куда предварительно постелили покрывало. Парочка оказалась полностью обнажена, а их личные вещи оказались разбросаны рядом. Жильцы дома выгнали граждан, сообщив о произошедшем на просторах соцсетей. Неизвестно, проживали ли парень с девушкой в этом же строении.
В органах правопорядка Улан-Удэ пояснили, что к ним заявление о данном инциденте не поступало, а также отметили, в УК РФ нет статьи, которая бы предусматривала жесткое наказание за такие действия. Однако за нарушение общественного порядка влюбленных могли бы наказать либо значительным штрафом, либо лишением свободы сроком до 15 суток. В случае возникновения таких ситуации в МВД рекомендуют вызывать на место стражей порядка.
Автор: Марина Вебер