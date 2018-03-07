В Воронежской области ищут 38-летнюю женщину
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщают, что в Воронежской области начаты поиски 38-летней женщины. Она пропала еще в последних числах февраля в поселке Колодезное (Каширский район).
В день пропажи женщина вышла из дома и до настоящего времени родственники ничего не знают о ее местонахождении. Связь с ней установить не удается. Ее телефон стал отключен на следующий день после исчезновения. Родственники женщины отмечают, что до этого она не пропадала из дому.
Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русого оттенка. В нижней части живота женщины есть шрам. Была одета она в серые штаны, светлую куртку, темно-синие кроссовки и серую шапку.
В день пропажи женщина вышла из дома и до настоящего времени родственники ничего не знают о ее местонахождении. Связь с ней установить не удается. Ее телефон стал отключен на следующий день после исчезновения. Родственники женщины отмечают, что до этого она не пропадала из дому.
Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русого оттенка. В нижней части живота женщины есть шрам. Была одета она в серые штаны, светлую куртку, темно-синие кроссовки и серую шапку.
Автор: Сергей Сидорин