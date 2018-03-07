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Мария Лиман засветила обнаженные ягодицы на фото с Мальдив
Модель Мария Лиман засветила перед поклонниками свои ягодицы на фото, сделанном во время пребывания на Мальдивах. Соответствующий кадр звезда разместила на своей странице в сети Instagram.

Мария Лиман засветила обнаженные ягодицы на фото с Мальдив

На обнародованном кадре Мария Лиман стоит к камере спиной, находясь при этом на велосипеде. На модели надеты очень короткие шорты, полностью оголяющие ее ягодицы, дополняет образ легкая рубашка и кепка, а на фоне виднеются впечатляющие курортные пейзажи. “Ура! Завтра праздник. Время получать подарочки и цветочки”, — подписала Лиман свой пост. Также она поинтересовалась у мужчин, что они планируют дарить своим дамам.

Поклонники в комментариях выразили свое восхищение обнаженными формами теледивы, похвалив ее пятую точку. Публикация стремительными темпами собрала множество отметок “Мне нравится”.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Мария Лиман порадовала своих многочисленных поклонников обнаженной грудью.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 19:48
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