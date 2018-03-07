Ольге Бузовой после МРТ в Липецке поставили серьезный диагноз
На своей странице в Instagram певица Ольга Бузова заявила, что сделала МРТ больной ноги перед концертом в Липецке. Боли ее преследуют уже несколько дней, и она не может нормально ходить.
Травму Ольга Бузова получила во время выступления на Дальнем Востоке. Пользователи Сети забеспокоились о состоянии здоровья певицы и предположили, что в связи с травмой концерт могут отменить или перенести. Позже в Instagram исполнительница сообщила, что медики запретили ей ходить пять дней из-за повреждения передней крестообразной связки и рога мениска, но она все же выступит в Липецке в клубе «Сода». «Я не могу без вас и без сцены», - завершила пост исполнительница. В комментариях подписчики пожелали ей здоровья и поинтересовались, не собирается ли она переносить концерт в Нижнем Новгороде из-за травмы. На данный момент пост набрал более 122 тысяч отметок «Нравится».
В следующем посте она опубликовала подготовку к концерту в Липецке, а также написала, что 8 марта обязательно выступит в Москве и Реутове, как и было запланировано.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова через окно показала соседям свои ягодицы.
Травму Ольга Бузова получила во время выступления на Дальнем Востоке. Пользователи Сети забеспокоились о состоянии здоровья певицы и предположили, что в связи с травмой концерт могут отменить или перенести. Позже в Instagram исполнительница сообщила, что медики запретили ей ходить пять дней из-за повреждения передней крестообразной связки и рога мениска, но она все же выступит в Липецке в клубе «Сода». «Я не могу без вас и без сцены», - завершила пост исполнительница. В комментариях подписчики пожелали ей здоровья и поинтересовались, не собирается ли она переносить концерт в Нижнем Новгороде из-за травмы. На данный момент пост набрал более 122 тысяч отметок «Нравится».
В следующем посте она опубликовала подготовку к концерту в Липецке, а также написала, что 8 марта обязательно выступит в Москве и Реутове, как и было запланировано.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова через окно показала соседям свои ягодицы.
Автор: Сергей Сидорин