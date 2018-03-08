Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и сверить ДНК
Станислав Садальский предложил Иосифу Пригожину вместе принять участие в ток-шоу, а также сверить ДНК. Актер считает, что его с продюсером история может стать настоящей сенсацией.
Садальский высказался о недавней шумихе вокруг наследников Спартака Мишулина, считая, что он мог бы стать героем нового ток-шоу в компании с Пригожиным. В частности, артист сумел обнаружить явное сходство между собой и супругом певицы Валерии. Деятель предположил, что они могут оказаться братьями, из чего можно сделать настоящую драму на телевидении.
Садальский добавил, что их с Пригожиным кандидатурами наверняка заинтересуются Малахов или Борисов. Кроме того, он даже готов получить повестку в суд или предложение пройти ДНК-тест, чтобы установить родство между мужчинами. При этом подписчики скандального артиста в комментариях согласились, что между Садальским и продюсером действительно имеется определенное сходство во внешности.
Ранее Станислав Садальский сообщил о кончине известной поэтессы Васильевой.
Садальский высказался о недавней шумихе вокруг наследников Спартака Мишулина, считая, что он мог бы стать героем нового ток-шоу в компании с Пригожиным. В частности, артист сумел обнаружить явное сходство между собой и супругом певицы Валерии. Деятель предположил, что они могут оказаться братьями, из чего можно сделать настоящую драму на телевидении.
Садальский добавил, что их с Пригожиным кандидатурами наверняка заинтересуются Малахов или Борисов. Кроме того, он даже готов получить повестку в суд или предложение пройти ДНК-тест, чтобы установить родство между мужчинами. При этом подписчики скандального артиста в комментариях согласились, что между Садальским и продюсером действительно имеется определенное сходство во внешности.
Ранее Станислав Садальский сообщил о кончине известной поэтессы Васильевой.
Автор: Марина Вебер