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Samsung презентовал новую линейку QLED-телевизоров
Южнокорейский бренд Samsung презентовал широким массам новую линейку QLED-телевизоров. Соответствующее мероприятие проходило в среду, 7 марта, в Нью-Йорке.

Samsung презентовал новую линейку QLED-телевизоров

В Samsung отмечают, что новые QLED-телевизоры отличаются уникальным дизайном, а также они обзавелись функцией смарт-дисплеев, доступ к контенту получать намного удобнее, а процесс настройки стал проще, для чего также можно использовать специальное приложение на смартфоне. Благодаря наличию технологии подсветки Direct Full Array можно достигать яркости до 2000 нит. Активировать “умный” дисплей предлагают посредством режима Ambient Mode, благодаря чему на экране можно отобразить много полезной информации, запустить проигрывание музыки или сделать так, чтобы устройство просто сливалось со стеной.

В линейку телевизоров нового поколения войдут такие серии, как Q6, Q7, Q8 и Q9, притом каждая из них будет иметь некоторые отличия. Кроме того, присутствуют и модели, оснащенные изогнутым экраном.

Ранее Samsung решил отказаться от поддержки Galaxy A8 и других смартфонов.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:28
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