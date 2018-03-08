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Ученые рассказали, как общаться с собаками для эффективной дрессировки
Ученые из Университета Йорка рассказали, как общаться с собаками для эффективной дрессировки. Специалисты выяснили, что дружелюбное отношение к питомцу и команды с высокотональным произношением помогут создать доверительные отношения и продлить жизнь «верному другу человека».

Ученые рассказали, как общаться с собаками для эффективной дрессировки


Хозяину собаки следует эмоционально выражать команды и обращения в ее адрес, укрепляя тем самым отношения с питомцем. Для взрослых животных необходимо произносить слова в высокой тональности и с определенным ритмом, а к щенкам с полугодовалого возраста лучше обращаться, как с маленьким ребенком, создавая особые доверительные отношения с любимчиком.

Научные сотрудники разработали специальный «речевой реестр», позволяющий людям быстрее обретать гармонию в отношениях с собаками. Для этого необходимо освоить определенные фразы и команды, а их применение позволит не только быстрее обучить животное, но и продлить ему жизнь за счет стабилизации эмоционального фона. Более того, как отмечают ученые, языковые особенности не носят ключевого характера, так как собака воспринимает именно то, что говорит ей ее хозяин на любом языке.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 08:05
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