Максим Галкин получил волну критики от поклонников Ольги Бузовой
Юморист Максим Галкин ответил на вопросы про обиды звезд на его пародии. Оказалось, что самыми обидчивыми являются не знаменитости, а их фанаты. Недавно произошел инцидент с поклонниками Ольги Бузовой.
Он рассказал о пародиях, которые выкладывает в Instagram, а конкретно о Яне Рудковской и Ольге Бузовой. Максим Галкин уточнил, что звезды не обижаются на его творчество, но это не касается поклонников, которые очень нервно реагируют на любые негативные намеки в сторону их кумиров. Подписчики Яны Рудковской отреагировали спокойно, но вот в случае с Бузовой все вышло наоборот. Юморист объяснил, что на самом деле поддержал телеведущую, только это было тяжело понять из-за неочевидности смысла шутки и французского языка.
Галкин, при обращении к фанатам певицы, неосторожно использовал стихотворение Шарля Бодлера. Он вызвал их гнев не строками произведения, а выражением лица, которое показалось злым. В итоге артист получил большое количество негативных отзывов.
Он рассказал о пародиях, которые выкладывает в Instagram, а конкретно о Яне Рудковской и Ольге Бузовой. Максим Галкин уточнил, что звезды не обижаются на его творчество, но это не касается поклонников, которые очень нервно реагируют на любые негативные намеки в сторону их кумиров. Подписчики Яны Рудковской отреагировали спокойно, но вот в случае с Бузовой все вышло наоборот. Юморист объяснил, что на самом деле поддержал телеведущую, только это было тяжело понять из-за неочевидности смысла шутки и французского языка.
Галкин, при обращении к фанатам певицы, неосторожно использовал стихотворение Шарля Бодлера. Он вызвал их гнев не строками произведения, а выражением лица, которое показалось злым. В итоге артист получил большое количество негативных отзывов.
Автор: Северов Андрей