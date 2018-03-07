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Соцсеть “ВКонтакте” намерена запустить собственную платежную систему VK Pay
Соцсеть “ВКонтакте”намеревается осуществить запуск собственной платежной системы, которая получит наименование VK Pay. Использовать ее можно будет как для личных нужд, так и для ведения бизнеса.

Соцсеть “ВКонтакте” намерена запустить собственную платежную систему VK Pay

Пользователи, имеющие кошелек VK Pay, смогут с его помощью бронировать номера в отелях, оплачивать такси, производить оплату услуг ЖКХ, покупать билеты и т.д. Комиссия же может взиматься исключительно за вывод личных средств, притом в течение месяца нельзя вывести более 200 тысяч рублей. В бизнесе задействовать систему можно для приема платежей, но на первых этапах число партнеров VK Pay окажется ограниченным. Впрочем, официальных комментариев на этот счет от представителей популярной площадки пока не поступало.

Платежную систему во “ВКонтакте” считают приятным дополнением к уже существующей возможности осуществлять денежные переводы прямо через соцсеть, для чего даже не требуется указывать номер карты получателя. Максимальный размер переводимых средств не должен превышать 75 тысяч рублей.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:26
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