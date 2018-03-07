Николай Басков и Виктория Лопырева задумались о детях
Певец Николай Басков в интервью журналистам рассказал, что он все также намерен жениться на модели Виктории Лопыревой. Исполнитель отметил, что они задумались о детях.
Перенос свадьбы, которая была запланирована на октябрь прошлого года, Басков объяснил большой загруженностью работой как у него, так и его второй половинки. Из-за этого они никак не могут определиться с новой датой бракосочетания. Николай Басков отметил, что хочет, чтобы у него было четверо детей. Один наследник у него уже есть, так что осталось еще трое. Также Басков рассказал подробности расставания со своей предыдущей девушкой Софи Кальчевой. Несмотря на то, что со стороны отношения казались очень прочными, пара рассталась, но они сумели сохранить прекрасные отношения, расставание произошло само по себе.
Ранее сообщалось, что Николай Басков и Виктория Лопырева впервые за долгое время вышли вместе в свет. Они пришли на концерт Ани Лорак из новой программы Diva в спорткомплексе «Олимпийском».
Перенос свадьбы, которая была запланирована на октябрь прошлого года, Басков объяснил большой загруженностью работой как у него, так и его второй половинки. Из-за этого они никак не могут определиться с новой датой бракосочетания. Николай Басков отметил, что хочет, чтобы у него было четверо детей. Один наследник у него уже есть, так что осталось еще трое. Также Басков рассказал подробности расставания со своей предыдущей девушкой Софи Кальчевой. Несмотря на то, что со стороны отношения казались очень прочными, пара рассталась, но они сумели сохранить прекрасные отношения, расставание произошло само по себе.
Ранее сообщалось, что Николай Басков и Виктория Лопырева впервые за долгое время вышли вместе в свет. Они пришли на концерт Ани Лорак из новой программы Diva в спорткомплексе «Олимпийском».
Автор: Сергей Сидорин