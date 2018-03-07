Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
На сайте «Миротворец», запрещенного в России, появилась фамилия кандидата на пост президента России Ксении Собчак. Политика и телеведущую внесли в базу за нарушение правил государственной границы Украины, а именно посещение Крыма в апреле 2014 года.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщала о приезде Собчак в Крым. В марте 2014 года был проведен референдум, тогда большинство крымчан высказалась о вступлении полуострова в состав РФ.
До этого «Актуальные новости» сообщали, что Ксения Собчак покинула дебаты после Владимира Жириновского. Таким образом Собчак высказала свое недовольство новому формату.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщала о приезде Собчак в Крым. В марте 2014 года был проведен референдум, тогда большинство крымчан высказалась о вступлении полуострова в состав РФ.
До этого «Актуальные новости» сообщали, что Ксения Собчак покинула дебаты после Владимира Жириновского. Таким образом Собчак высказала свое недовольство новому формату.
Автор: Сергей Сидорин