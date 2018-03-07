В Украине развернули арест активов “Газпрома”
На территории Украины власти официально развернули процедуру ареста активов, принадлежащих российскому “Газпрому”. Причиной таких мер называют нарушение антимонопольного законодательства страны, а также пренебрежение решением Стокгольмского суда.
Процедурой занимается департамент, функционирующий при Министерстве юстиций Украины. Действия предпринимаются на основании вынесенного судом решения о взыскании с “Газпрома” в пользу украинского госбюджета почти 172 млрд гривен. В сообщении ведомства уточняется, что именно в связи с указанными фактами развернули процесс описания и ареста активов российской фирмы на территории Украины.
Под арест уже успело попасть имущество нескольких крупных компаний, а также некоторые ценные бумаги, но не уточняется, на какой период времени затянется такая активность.
причинах
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, представители “Газпрома” открыто рассказали о ключевых причинах возврата Киеву предоплаты за доставку газа в марте этого года.
Процедурой занимается департамент, функционирующий при Министерстве юстиций Украины. Действия предпринимаются на основании вынесенного судом решения о взыскании с “Газпрома” в пользу украинского госбюджета почти 172 млрд гривен. В сообщении ведомства уточняется, что именно в связи с указанными фактами развернули процесс описания и ареста активов российской фирмы на территории Украины.
Под арест уже успело попасть имущество нескольких крупных компаний, а также некоторые ценные бумаги, но не уточняется, на какой период времени затянется такая активность.
причинах
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, представители “Газпрома” открыто рассказали о ключевых причинах возврата Киеву предоплаты за доставку газа в марте этого года.
Автор: Марина Вебер