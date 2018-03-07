Ученые работают над созданием таблеток для похудения
Ученые из Института биоисследований Солка работают над созданием таблеток для похудения, действие которых будет способствовать сжиганию жировой массы без необходимости выполнения сложных физических упражнений. Соединения веществ получили обозначение 516 и 14 предназначаются для людей с избыточным весом, которые в силу имеющихся проблем не могут вести активный образ жизни.
Соединение 516 оказывает влияние гены, способствующие сжиганию жировых клеток в мышечных тканях, а 14 – помогает в расщеплении углеводов для выработки энергии. Данные процессы проходят в организме человека во время физических нагрузок.
Использование первого препарата поможет пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна, боковым амиотрофическим склерозом, а также болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона. Второй препарат предназначается для диабетиков и людей, страдающих от метаболического синдрома. Новые препараты прошли успешные испытания на грызунах, на людях тесты пока не проводились.
Соединение 516 оказывает влияние гены, способствующие сжиганию жировых клеток в мышечных тканях, а 14 – помогает в расщеплении углеводов для выработки энергии. Данные процессы проходят в организме человека во время физических нагрузок.
Использование первого препарата поможет пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна, боковым амиотрофическим склерозом, а также болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона. Второй препарат предназначается для диабетиков и людей, страдающих от метаболического синдрома. Новые препараты прошли успешные испытания на грызунах, на людях тесты пока не проводились.
Автор: Татьяна Свиридова