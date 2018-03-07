Появились первые фотографии LADA Vesta SW Cross в версии Exclusive
Случайные очевидцы сфотографировали LADA Vesta SW Cross в богатой комплектации, которая пока не доступна на рынке. Оказалось, что это версия называется Exclusive.
Это второй прототип, эксперты делают вывод о скором появлении новинки в автосалонах страны. В салоне используются такие материалы, как алькантара и кожа. Также будут установлены алюминиевые накладки для педалей и элементы из глянцевого пластика. С завода машина будет ехать на дисках размерностью R17, музыка представлена современным мультимедийным устройством с навигацией и камерой заднего вида, есть подушки безопасности впереди и разогрев сидений и зеркал. В автомобиле работают такие системы: стабилизации, антиблокировки тормозов, помощи при подъеме.
Под капотом стоит 122-сильный двигатель, объемом 1,8 литра с ним устанавливается 5-ступенчатая КПП или роботизированный агрегат. Предполагаемая стоимость от 800 тыс. до 825 тыс. рублей за версию с коробкой-роботом.
Это второй прототип, эксперты делают вывод о скором появлении новинки в автосалонах страны. В салоне используются такие материалы, как алькантара и кожа. Также будут установлены алюминиевые накладки для педалей и элементы из глянцевого пластика. С завода машина будет ехать на дисках размерностью R17, музыка представлена современным мультимедийным устройством с навигацией и камерой заднего вида, есть подушки безопасности впереди и разогрев сидений и зеркал. В автомобиле работают такие системы: стабилизации, антиблокировки тормозов, помощи при подъеме.
Под капотом стоит 122-сильный двигатель, объемом 1,8 литра с ним устанавливается 5-ступенчатая КПП или роботизированный агрегат. Предполагаемая стоимость от 800 тыс. до 825 тыс. рублей за версию с коробкой-роботом.
Автор: Северов Андрей