Windows 10 S станет «режимом S» существующих версий операционной системы
Разработчики компании Microsoft заявили, что Windows 10 S станет «режимом S» существующих версий операционной системы. Таким образом пользователи благодаря функции S Mode получат возможность самостоятельно отключать функционал на компьютерах, планшетах и ноутбуках.
Разработчик ОС Windows 10 и веб-браузера Edge Джо Бельфиоре в Twitter сообщил, что данная функция появится у пользователей без необходимости переустановки ОС, как ранее предполагалось. Новый режим появится уже в ближайшие несколько месяцев.
После этого пользователи смогут запрещать установку игр, программ, которые были загружены не из официального магазина Microsoft Store. Система будет выдавать ошибку при попытке запуска файла с разрешением .exe, как будто такого документа не существует.
Также пользователь не сможет сам выбрать веб-браузер по умолчанию, но будет возможность скачать любой браузер из официального интернет-магазина, все ссылки будут открываться в обозревателе Edge. Это же касается и поисковой системы, которая будет Bing.
Разработчики утверждают, что данная функция как нельзя кстати подойдет маломощным компьютерам, которые из-за слабого техоснащения не могут на 100% использовать ОС.
Кроме того, режим S Mode будет полезным в учебных заведениях и крупных компаниях. Обновление Windows 10 выйдет будущим летом.
Разработчик ОС Windows 10 и веб-браузера Edge Джо Бельфиоре в Twitter сообщил, что данная функция появится у пользователей без необходимости переустановки ОС, как ранее предполагалось. Новый режим появится уже в ближайшие несколько месяцев.
После этого пользователи смогут запрещать установку игр, программ, которые были загружены не из официального магазина Microsoft Store. Система будет выдавать ошибку при попытке запуска файла с разрешением .exe, как будто такого документа не существует.
Также пользователь не сможет сам выбрать веб-браузер по умолчанию, но будет возможность скачать любой браузер из официального интернет-магазина, все ссылки будут открываться в обозревателе Edge. Это же касается и поисковой системы, которая будет Bing.
Разработчики утверждают, что данная функция как нельзя кстати подойдет маломощным компьютерам, которые из-за слабого техоснащения не могут на 100% использовать ОС.
Кроме того, режим S Mode будет полезным в учебных заведениях и крупных компаниях. Обновление Windows 10 выйдет будущим летом.
Автор: Сергей Сидорин