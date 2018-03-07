В “Яндексе” сообщили о закрытии сервиса “Фотки”
Компания “Яндекс” намеревается официально закрыть некогда популярный сервис “Фотки”. Уже в конце апреля все файлы будут переноситься на другой проект фирмы — “Яндекс. Диск”.
Представители разработчика подчеркнули, что все фото пользователей сохранятся, однако уже с 27 апреля доступ к ним можно будет получить только через “Яндекс. Диск”, а не через сервис “Фотки”. Кадры можно будет перемещать, редактировать, сортировать по альбомам, а также делиться материалами с остальными пользователями и многое другое.
“Яндекс. Фотки” официально запустили еще в 2007 году, и изначально они пользовались значительным спросом среди граждан. Однако со временем интерес к сервису угас, и за последние полгода посещали его всего 5% тех, у кого там имеется зарегистрированный аккаунт. Теперь делиться фото многие предпочитают в соцсетях, а их хранение в “облаке” оказалось заметно удобнее. “Переехать” с “Фоток” на “Диск” желающие имеют возможность уже сейчас, для чего достаточно нажать соответствующую кнопку.
Представители разработчика подчеркнули, что все фото пользователей сохранятся, однако уже с 27 апреля доступ к ним можно будет получить только через “Яндекс. Диск”, а не через сервис “Фотки”. Кадры можно будет перемещать, редактировать, сортировать по альбомам, а также делиться материалами с остальными пользователями и многое другое.
“Яндекс. Фотки” официально запустили еще в 2007 году, и изначально они пользовались значительным спросом среди граждан. Однако со временем интерес к сервису угас, и за последние полгода посещали его всего 5% тех, у кого там имеется зарегистрированный аккаунт. Теперь делиться фото многие предпочитают в соцсетях, а их хранение в “облаке” оказалось заметно удобнее. “Переехать” с “Фоток” на “Диск” желающие имеют возможность уже сейчас, для чего достаточно нажать соответствующую кнопку.
Автор: Марина Вебер