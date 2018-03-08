Уфологи уверены, что собаки могут чувствовать приближение НЛО
Уфологи из США уверены, что собаки могут чувствовать приближение НЛО. По словам специалиста Престона Деннета, животные в такие моменты становятся агрессивными и ведут себя неадекватно.
Известный уфолог Престон Деннет занимается изучением случаев появления НЛО с 1986 года. За это время специалист проанализировал многочисленные заявления людей о встрече с пришельцами и выяснил последствия контакта с инопланетянами. Деннет считает, что собаки могут предчувствовать появление пришельцев, а всему виной излучение, исходящее от инопланетного корабля, которое способен чувствовать «четвероногий друг». При этом исследователь отмечает, что внезапно лающая собака не может в 100% случаев оповещать о приближении НЛО, так как животные аналогично реагируют на перемену погоды или внешние раздражители.
Престон Деннет неоднократно сталкивался с тем, что люди теряли память после контакта с НЛО, у них появлялись ожоги на теле или, наоборот, исчезали заболевания на коже. В некоторых случаях встреча с инопланетянами заканчивалась для людей смертью. Уфолог считает, что все эти факторы свидетельствуют об одном – пришельцы тщательно изучают человеческий организм, испытывая интерес к его строению и возможностям.
Известный уфолог Престон Деннет занимается изучением случаев появления НЛО с 1986 года. За это время специалист проанализировал многочисленные заявления людей о встрече с пришельцами и выяснил последствия контакта с инопланетянами. Деннет считает, что собаки могут предчувствовать появление пришельцев, а всему виной излучение, исходящее от инопланетного корабля, которое способен чувствовать «четвероногий друг». При этом исследователь отмечает, что внезапно лающая собака не может в 100% случаев оповещать о приближении НЛО, так как животные аналогично реагируют на перемену погоды или внешние раздражители.
Престон Деннет неоднократно сталкивался с тем, что люди теряли память после контакта с НЛО, у них появлялись ожоги на теле или, наоборот, исчезали заболевания на коже. В некоторых случаях встреча с инопланетянами заканчивалась для людей смертью. Уфолог считает, что все эти факторы свидетельствуют об одном – пришельцы тщательно изучают человеческий организм, испытывая интерес к его строению и возможностям.
Автор: Татьяна Свиридова