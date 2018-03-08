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Зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера
Зонд Juno, который принадлежит американскому космическому агентству NASA, передал на Землю новые снимки планеты Юпитер. Они опубликованы на официальной странице ведомства в Instagram.

Зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера


На борту Juno установлен прибор Jovian Infrared Auroral Mapper, который помог сделать уникальную фотографию. На ней можно видеть центральный циклон на северном полюсе Юпитера и еще восемь атмосферных вихрей, окружающих его.

В течение семи месяцев наблюдений циклоны совершенно не пересекались. Теперь ученым предстоит разгадать, почему они не начинают сливаться.

Снимки дают основание полагать, что множество массивных вихревых циклонов и ветров поникают глубоко в атмосферу Юпитера.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что зонд NASA cделал редкие снимки провала южного полюса Юпитера

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:34
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