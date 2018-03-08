"Валим": Алексей Панин с дочерью собирается навсегда покинуть Россию
На своей странице в Instagram актер Алексей Панин опубликовал видео, в описании к которому написал: «Валим». Таким образом он указал, что собирается с дочерью навсегда покинуть Россию.
На видео Панин с девочкой находятся в аэропорту. Они еще не знают, куда именно полетят, но настроены очень решительно и возьмут билеты на первый попавшийся рейс. На вопрос отца, куда они полетят, Анна Панина сперва ответила, что не знает, а позже указала на Таиланд.
На данный момент неизвестно, улетели ли они из страны и куда именно.
Ранее сообщалось, что Панин закармливает красной икрой свою дочь.
На видео Панин с девочкой находятся в аэропорту. Они еще не знают, куда именно полетят, но настроены очень решительно и возьмут билеты на первый попавшийся рейс. На вопрос отца, куда они полетят, Анна Панина сперва ответила, что не знает, а позже указала на Таиланд.
На данный момент неизвестно, улетели ли они из страны и куда именно.
Ранее сообщалось, что Панин закармливает красной икрой свою дочь.
Автор: Сергей Сидорин