Концепт Honda Urban EV станет серийным
В рамках автошоу, которое сейчас проходит в Женеве, создатели презентовали концепт Honda Urban EV. Модель можно считать прототипом первого серийного электрического авто японского производителя.
Великолепная обзорность достигается за счет тонких передних стоек концепт-кара. В салоне Honda Urban EV имеется четыре кресла. Кроме этого, присутствует большой экран, на который выводится вся основная информация о транспортном средстве. Дисплеи расположены и на дверях, но в данном случае на них возложена функция наружных зеркал.
Представители японской компании Honda уже подтвердили, что серийная модель первого электрокара в истории марки поступит на европейский рынок во второй половине 2019 года. Предзаказы на транспортное средство стартуют в начале следующего года. О цене Honda Urban EV пока ничего не сообщается.
Великолепная обзорность достигается за счет тонких передних стоек концепт-кара. В салоне Honda Urban EV имеется четыре кресла. Кроме этого, присутствует большой экран, на который выводится вся основная информация о транспортном средстве. Дисплеи расположены и на дверях, но в данном случае на них возложена функция наружных зеркал.
Представители японской компании Honda уже подтвердили, что серийная модель первого электрокара в истории марки поступит на европейский рынок во второй половине 2019 года. Предзаказы на транспортное средство стартуют в начале следующего года. О цене Honda Urban EV пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова