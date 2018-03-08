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Концепт Honda Urban EV станет серийным
В рамках автошоу, которое сейчас проходит в Женеве, создатели презентовали концепт Honda Urban EV. Модель можно считать прототипом первого серийного электрического авто японского производителя.

Концепт Honda Urban EV станет серийным


Великолепная обзорность достигается за счет тонких передних стоек концепт-кара. В салоне Honda Urban EV имеется четыре кресла. Кроме этого, присутствует большой экран, на который выводится вся основная информация о транспортном средстве. Дисплеи расположены и на дверях, но в данном случае на них возложена функция наружных зеркал.

Представители японской компании Honda уже подтвердили, что серийная модель первого электрокара в истории марки поступит на европейский рынок во второй половине 2019 года. Предзаказы на транспортное средство стартуют в начале следующего года. О цене Honda Urban EV пока ничего не сообщается.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:05
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