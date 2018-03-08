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В Женеве дебютировал ретро-спорткар Speedback от David Brown Automotive
В рамках автошоу в Женеве состоялся дебют ретро-спорткара DBA Speedback Silverstone Edition от британского бренда David Brown Automotive. Отмечается, что модель окажется представлена лимитированным тиражом.

В Женеве дебютировал ретро-спорткар Speedback от David Brown Automotive

DBA Speedback Silverstone от небольшого британского производителя посвящен эпохе реактивных двигателей. В частности, под капотом модели разместился бензиновый мотор объемом 5.0 литров и суммарной мощностью 601-лошадиную силу, пока крутящий момент составил 766 Нм. Трансмиссия представлена АКПП на шесть скоростей. Всего мир увидят не более десяти экземпляров указанной новинки. В качестве “базы” для авто послужило купе Jaguar XKR, однако дизайн транспортного средства в заметной мере отличается от “донора”. В частности, модель выделяется ретро-стилем, большой радиаторной решеткой и, кроме того, округлой оптикой.

До 100 км/час Speedback Silverstone может разогнаться за 4,3 секунды, салон авто отделан кожей, а также присутствуют некоторые другие люксовые материалы. Цена ретро-кара составит 620 тысяч фунтов стерлингов.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:55
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