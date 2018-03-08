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exclusive / Шоу-бизнес

Настасья Самбурская обвинила Викторию Боню в «пиаре за ее счет»
Известная актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram пост о хэйтерах, однако, неожиданно для звезды, под ним оставила свой комментарий телеведущая Виктория Боня. Звезду «Универа» возмутил такой поступок, после чего она обвинила Боню «в пиаре за ее счет».

Настасья Самбурская обвинила Викторию Боню в «пиаре за ее счет»


Настасья Самбурская известна своими «открытыми» критикующими высказываниями в адрес других звезд шоу-бизнеса. Актриса пародировала Ольгу Бузову и осуждала Ксению Бородину за чрезмерное количество рекламы в ее микроблоге, поэтому часто оказывалась в центре скандала. На днях конфликт произошел с Викторией Боней, которая отреагировала на пост актрисы о хэйтерах. Экс-участница «Дома-2» сообщила в комментарии, что даже не блокирует таких подписчиков, чтобы они «мучались от зависти».

Настасья Самбурская обвинила Викторию Боню в «пиаре за ее счет»


На это Самбурская отреагировала достаточно резко, потребовав от телеведущей прекратить пиариться на ее странице. Более того, между звездами даже нет дружбы, поэтому оставлять комментарии, да еще «в самом низу», чтобы все подписчики видели и переходили на страницу Бони, не позволительно, отметила Самбурская. Актриса попросила Викторию Боню искать себе фолловеров другим способом. Поклонники Самбурской поддержали свою любимицу, испытав удивление из-за такого поступка. Стоит отметить, что спустя некоторое время комментарии к данному посту были закрыты Самбурской, однако скрины быстро разлетелись в Сети.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 09:20
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