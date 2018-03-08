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Ученые: Наблюдение за людьми в соцсетях делает человека самоуверенным
Наблюдение людей за пользователями социальных сетей и блогерами делают их самоуверенными. Такого мнения стали придерживаться ученые после проведения онлайн-эксперимента. Более подробные результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

Ученые: Наблюдение за людьми в соцсетях делает человека самоуверенным


С появлением социальных сетей человек имеет возможность просматривать различные учебные видео. После них многие начинают считать, что смогут продемонстрировать такие же навыки, как и участники роликов.

В онлайн-эксперименте были задействованы 1003 пользователи. Им предлагалось смотреть видео, читать пошаговые инструкции и просто думать о выполнении «трюка из скатерти». Он включает в себя ее вытаскивание со стола без нарушения расположения места сверху. Те люди, которые 20 раз посмотрели учебный ролик, были уверены, что смогут без проблем повторить увиденное.

На втором этапе исследования ученые предложил группе из 193 участников бросать дротики. После просмотра мастер-класса ситуация повторилась.

Исследователи заинтересованы в тестировании других стратегий, таких как VR-игры, которые могут смягчить эффект чрезмерной самоуверенности, помогая людям лучше оценить ограничения, присущие просто наблюдению за другими.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:08
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