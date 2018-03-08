Появилось видео из Эквадора с огненным порталом в преисподнюю
Житель Эквадора заснял странное природное явление, которое тяжело объяснить. Некоторые сравнивают увиденное с огненным порталом в преисподнюю.
На кадрах запечатлен огромный столб света, устремленный в небо. Некоторые подумали, что это сеяние солнца, но оно находилось в тот момент в другой стороне. Очевидец был очень удивлен, он никогда не видел ничего подобного. Объект испускает более яркий свет ближе к началу горизонта. Десятки тысяч пользователей Интернета также оказались поражены, посмотрев видеоролик. В комментариях появились версии о приближении загадочной планеты Нибиру, которая знаменует начало конца света. Другие увидели схожесть с порталом в ад или другие измерения.
Напомним, ранее исследователи обнаружили местонахождение Нибиру. Они определили ее размер и масштабы разрушений, вызванных ее появлением.
На кадрах запечатлен огромный столб света, устремленный в небо. Некоторые подумали, что это сеяние солнца, но оно находилось в тот момент в другой стороне. Очевидец был очень удивлен, он никогда не видел ничего подобного. Объект испускает более яркий свет ближе к началу горизонта. Десятки тысяч пользователей Интернета также оказались поражены, посмотрев видеоролик. В комментариях появились версии о приближении загадочной планеты Нибиру, которая знаменует начало конца света. Другие увидели схожесть с порталом в ад или другие измерения.
Напомним, ранее исследователи обнаружили местонахождение Нибиру. Они определили ее размер и масштабы разрушений, вызванных ее появлением.
Автор: Северов Андрей