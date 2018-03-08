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Audi привезла в Женеву новую A6, которая похожа на А7 и А8
Немецкая компания Audi привезла в Женеву на автосалон новую А6, которая похожа на А7 и А8. Эксперты отмечают, что бизнес-седаны имеют много сходства как снаружи, так и внутри.

Audi привезла в Женеву новую A6, которая похожа на А7 и А8


В салоне восьмого поколения Audi A6 появилось больше места для пассажиров заднего ряда. Также по аналогии с А7 модель получила динамическое управление всех четырех колес. Под капотом А6 разработчики разместили два варианта двигателей: бензиновый трехлитровый мощностью 340 лошадиных сил, а также аналогичным по объему 286-сильный дизельный. Автомобили с обеими двигателями оснащены системой «мягкого гибрида» MHEV. Благодаря этому обеспечивается экономия топлива до 700 мл на каждые 100 километров пути. Кроме того, седан может двигаться накатом на скорости с 55 до 160 километров в час. При торможении стартер-регулятор рекуперирует около 12 кВт энергии.

Продажи автомобиля в России начнутся в третьем квартале текущего года. Наряду с «семеркой», в 2018 году немецкие производители откроют весной реализацию А8.

Ранее сообщалось, что Audi A6 вошла в рейтинг наиболее популярных автомобилей премиум-сегмента в России с пробегом.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 10:43
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