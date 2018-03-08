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В Черное море вошел десантный корабль США
По данным споттеров, отслеживающих передвижение кораблей через Босфор, в Черное море вошел десантный корабль USS Oak Hill армии США. Судно направляет к берегу Румынии, где примет участие в Spring Storm - военных учениях, проведение которых состоятся с 8 по 15 марта.

В Черное море вошел десантный корабль США


Одновременно на борту USS Oak Hill могут находиться 15 БМП типа AAV, пара танков M1A1 "Abrams" и около 500 морских пехотинцев. На вооружении корабля находятся по две 25 и 20 миллиметровые пушки Мк38 и Phalanx CIWS, две ракеты RIM-116, а также 6 пулеметов 12,7 мм M2HB.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 09:45
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