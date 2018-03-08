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В Messenger Lite от Facebook добавлен видеочат
Приложение Messenger Lite от компании Facebook, функционирующее на Android, получило обновление. Последнее предусматривает внедрение функции видеочата, что сделает мессенджер еще более практичным для пользователей.

В Messenger Lite от Facebook добавлен видеочат

Посредством Messenger Lite пользователи Facebook имеют возможность в удобном режиме осуществлять обмен мгновенными сообщениями. Кроме того, согласно замыслу разработчиков, программа также должна хорошо функционировать даже на старых версиях Android. Кроме того, значительным плюсом вышеуказанного мессенджера является то, что продолжать его использование возможно даже в тех ситуациях, когда скорость интернета оставляет желать лучшего.

Некоторые сетевые пользователи убеждены, что возможность ведения видеочата должна стать для Messenger Lite финальным обновлением, после чего Facebook следует перестать внедрять дополнительные функции. Иначе, считают некоторые, спустя несколько лет может выйти Messenger Lighter, в котором произойдет сброс всех добавленных надстроек.

Ранее стало известно, что Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами завершился провалом.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:15
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