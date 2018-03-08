Экс-ведущая «Орла и решки» Натали Неведрова легла под нож хирурга
Блогер и бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Наталья Неведрова снова легла под нож хирурга. О том, что ей несколько дней назад пришлось перенести сложную операцию, знаменитость рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
Оперативное вмешательство длилось несколько часов. Сейчас Неведрова восстанавливается дома. В своем посте экс-ведушая тревел-шоу рассказала, что для основы нового носа хирурги использовали ее собственное ребро. Операцию пришлось сделать, поскольку Неведровой было сложно дышать.
Первую ринопластику блогерша сделала несколько лет тому назад. Тогда ей рекомендовали лечь на операционный стол по медицинским показателям. Знаменитость охотно согласилась, поскольку ее не очень устраивала естественная форма носа. Однако со временем у Неведровой начались большие проблемы.
Окружающие не знали о том, что знаменитости тяжело дышать. Сейчас ее поддерживают родные и близкие. Неведрова выразила благодарность всем за помощь. Подписчикам она рассказала, что чувствует себя хорошо, однако ребро беспокоит больше, чем нос. В прошедшее воскресенье врачи сняли гипс. Теперь ей приходится ходить с пластырями, чтобы приросла кожа. Подписчики пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления.
Оперативное вмешательство длилось несколько часов. Сейчас Неведрова восстанавливается дома. В своем посте экс-ведушая тревел-шоу рассказала, что для основы нового носа хирурги использовали ее собственное ребро. Операцию пришлось сделать, поскольку Неведровой было сложно дышать.
Первую ринопластику блогерша сделала несколько лет тому назад. Тогда ей рекомендовали лечь на операционный стол по медицинским показателям. Знаменитость охотно согласилась, поскольку ее не очень устраивала естественная форма носа. Однако со временем у Неведровой начались большие проблемы.
Окружающие не знали о том, что знаменитости тяжело дышать. Сейчас ее поддерживают родные и близкие. Неведрова выразила благодарность всем за помощь. Подписчикам она рассказала, что чувствует себя хорошо, однако ребро беспокоит больше, чем нос. В прошедшее воскресенье врачи сняли гипс. Теперь ей приходится ходить с пластырями, чтобы приросла кожа. Подписчики пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления.
Автор: Валерия Орлова